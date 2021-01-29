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Zeytinburnu’nun 50 yılı bu sergide

29.01.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu’ndaki 50 yıllık sosyal yaşamı anlatan “Zeytinburnu’nun 50 Yılı, Mehmet Alpay Fotoğraf Sergisi” Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Ocak ayı kültür ve sanat takviminde "Zeytinburnu’nun 50 yılı: Fotoğraflarla 1950’den 2000’e" sergisine yer veriyor.

Zeytinburnu’ndaki 50 yıllık sosyal yaşamı anlatan “Zeytinburnu’nun 50 Yılı, Mehmet Alpay Fotoğraf Sergisi” Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Ocak ayı kültür ve sanat takviminde "Zeytinburnu’nun 50 yılı: Fotoğraflarla 1950’den 2000’e" sergisine yer veriyor. Mehmet Alpay’ın meslek yaşamı boyunca çektiği, kişisel koleksiyonunda yer alan, Zeytinburnu’nun 50 yıllık geçmişine dair pek çok fotoğrafın bulunduğu sergi, ilçenin geçmişine dair önemli bir görsel panorama sunuyor.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “’Zeytinburnu’nun 50 yılı: Fotoğraflarla 1950’den 2000’e’ sergisi Mehmet Alpay ağabeyimiz için yaptığımız ikinci sergidir. İlk sergiyi Zeytinburnu’nun ilçe oluşunun 50’nci yılında, şimdi Kazlıçeşme Sanat olarak bildiğimiz, eski belediye başkanlık binasının koridorunda açmıştık. Çok da güzel olmuştu. Bugünkü sergi daha farklı fotoğraflarla kalıcı bir kataloğa da kavuştu. Böylelikle gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir argüman oluşturmuş olduk. Bu tarz etkinliklere fazlasıyla yer vererek, fotoğraf ve fotoğraf sanatçılarımız vasıtasıyla Zeytinburnu’nun her yılını kayıt altına alarak, gerçek zamanlı bir görsel hafıza oluşturuyoruz. Mehmet ağabeyimize katkıları için teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
Her defasında Zeytinburnu sevdalısı olduğunu dile getiren Mehmet Alpay ise, “Arşivlere baktığınızda ilçenin 2 bin 657 yıllık tarihinin belgelendiğini görürsünüz. Bizler de tarihe not düşmek için fotoğraflarımızla belgelendirmeye devam ediyoruz” dedi. Fotoğraf sergisi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde 14 Şubat tarihine kadar hafta içi 10.00 - 20.00 saatleri arasında görülebilir.

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