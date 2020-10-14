Zeytinyağı fabrikalarında korona tedbirleri alınacak

Kilis Valiliği zeytin hasadı öncesinde bir dizi karar alarak Zeytinyağı Fabrikalarında alınacak korona virüs tedbirleri belirledi.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu anılan Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca Kilis’te faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikalarının alması gereken korona virüs tedbirlerini belirledi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Zeytinyağı fabrikalarının girişlerine ve görünür diğer uygun yerlerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişlerin el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar asılmasına, anılan fabrika ve işletmelerde mahsulünü getirenlere paketli su hariç yiyecek-içecek ikramı yapılmasının yasaklanmasına, yoğunluğu ve mesafe kurallarına aykırılığı önlemek için çiftçilerin işletmelere randevu usulü ile çağırılmasına, işletme içerisine sadece zeytin sıkımı yapılan çiftçinin girişine izin verilmesine, fabrika sahası içinde bulunan herkesin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasına, işletmelerce yoğunluğun önlenmesi, mesafe ve maske kuralına uyulmasını temin etmek için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, iş bu kurul kararının anılan fabrika ve işletmelere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tebliğ edilmesine, anılan işletmelerin Valiliğimiz İl Salgın Denetim Merkezi koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlenmesine, Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi” ifadesine ver verildi.

