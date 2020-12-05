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Zeytinyağı fiyatları yükselecek

MERSİN HABERLERİ  | 05.12.2020 11:33 | Son Güncelleme

Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminin yüzde 13’ünün gerçekleştiği Mersin’in Mut ilçesinde yağlık zeytinin hiç elenmeden kilo başı 4 liradan alıcı bulması, zeytin yağı fiyatlarından artış sinyali anlamına geldiği bildirildi.Egede zeytin rekoltesinin düşük seyretmesinin fiyatlara yansıdığına dikkat çeken Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, yağlık zeytinin elenmeden 4 liradan alıcı bulmasının zeytinyağı fiyalarının tavan yapmasına sebep olacağını söyledi.Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminin yüzde 13’ünün gerçekleştiği Mersin’in Mut ilçesinde fırsatçı tüccarların, fabrikalardan tonlarca sızma zeytinyağını 15-18 liradan alarak depoladığı ileri sürüldü.

Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminin yüzde 13’ünün gerçekleştiği Mersin’in Mut ilçesinde yağlık zeytinin hiç elenmeden kilo başı 4 liradan alıcı bulması, zeytin yağı fiyatlarından artış sinyali anlamına geldiği bildirildi.
Egede zeytin rekoltesinin düşük seyretmesinin fiyatlara yansıdığına dikkat çeken Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, yağlık zeytinin elenmeden 4 liradan alıcı bulmasının zeytinyağı fiyalarının tavan yapmasına sebep olacağını söyledi.
Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminin yüzde 13’ünün gerçekleştiği Mersin’in Mut ilçesinde fırsatçı tüccarların, fabrikalardan tonlarca sızma zeytinyağını 15-18 liradan alarak depoladığı ileri sürüldü. Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, tüccarlara fırsat vermemeleri konusunda üreticiyi uyardı.
Bu yıl zeytin hasadına erken başlandığını belirten Başkan Kar, "Zeytin, yağlanmadan satışlar başladı. Yağlık zeytinlerin üretiminin az olması ve fiyatların 15 ila 18 liradan 25 ila 30 lira arasında yükselmesi ileri tarihlerde daha da artmasına sebep olacaktır. Bu yıl zeytin kaliteli. Egede zeytin azlığının ilçemizde yetişen ürüne olan ilgiyi arttırdı. Zeytin fiyatlarının düşük ve zeytinyağı çıkarılacak zeytinlerin ise 4 liradan satışı yapılması sebebiyle ilçemizdeki üreticilerimiz, genelde zeytinyağı çıkarmayı tercih etmeyip zeytin olarak satış yaptılar. Bundan dolayı da ilçemizde yağ rekoltesi oldukça düşük. Önümüzdeki günlerde zeytinyağı fiyatlarının 30 liranın üzerine çıkması sözkonusu olacaktır” dedi.

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