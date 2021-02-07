YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Zeytinyağını renkli şişelerde saklayın

Zeytinyağını renkli şişelerde saklayın

07.02.2021 18:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Körfez Bölgesinde, zeytin hasadı büyük oranda tamamlanırken, yörede zeytinyağında büyük katile yaşandı.

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Körfez Bölgesinde, zeytin hasadı büyük oranda tamamlanırken, yörede zeytinyağında büyük katile yaşandı. Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık, zeytinyağında kaliteyi korumanın yollarını anlattı. Gıda Mühendisi Karabıyık "Evlere aldığımız yağları renkli cam şişelerde serin yerde ışık ve güneş almayan yerlerde saklamamız gerekmektedir."dedi.
Edremit Körfezi yöresinde, son yılların en kaliteli zeytinyağları üretilirken, Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık, kalitenin korunması için zeytinyağının renkli cam şişelerde ve ışık almayan serin yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Yörede çok kaliteli zeytinyağlarının üretildiğini anlatan Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık, “2020-2021 yılı zeytin sezonunu tamamlamış durumdayız. Yazın hava şartlarının çok iyi gitmesinden dolayı çok kaliteli yağlar ürettik. Çok düşük asitlerde yağlar elde edildi. Körfez bölgesinde ve Burhaniye’de çok düşük asitli yağların üretimi tamamlandı. Elde ettiğimiz çok kaliteli yağları evlerde iyi korumamız gerekmektedir. Evlere aldığımız yağları renkli cam şişelerde serin yerde ışık ve güneş almayan yerlerde saklamamız gerekmektedir. Böylelikle yağları kalitesi bozulmadan tüketebiliriz. Bu şartlara uyduğumuz da kalite daha uzun süre devam edecektir” dedi. Zeytin üreticisi Şinasi Çelik de, “En kaliteli yağlar körfezimizde çıktı bu sene. Allah razı olsun çok iyi bir sezon geçirdik” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 7 Şubat Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:03
Öğle
13:28
İkindi
16:16
Akşam
18:42
Yatsı
20:01

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

Barış Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Övünç Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Sevi Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Türkeli Yatılı Kız Kur’an Kursu hizmet vermeye başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’na Musa Kara seçildi

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Diğer Haberler

İvrindi’de bir mahalleye karantina

İvrindi’de bir mahalleye karantina

Burhaniye’de bir mahalleye kısmi karantina

Burhaniye’de bir mahalleye kısmi karantina

Ayvalık 2022 yılı sonunda doğalgaza kavuşuyor

Ayvalık 2022 yılı sonunda doğalgaza kavuşuyor

Ayvalık’ta karantinadaki kırsal mahalleye detaylı temizlik

Ayvalık’ta karantinadaki kırsal mahalleye detaylı temizlik

Prof. Satıl’dan "21. yüzyıl eğitim politikası" için tavsiyeler

Prof. Satıl’dan "21. yüzyıl eğitim politikası" için tavsiyeler

Atasoy, Karşıyaka’daki karantina tedbirlerini denetledi

Atasoy, Karşıyaka’daki karantina tedbirlerini denetledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.