ZG Tarım ile 2 bin tondan fazla üzüm tüketiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki üzüm üreticileri, Ziraat Bankası’nın iştiraklerinden olan ZG Tarım Piyasaları AŞ ( ZG Tarım) ile yaptıkları iş birliğiyle sezon boyunca 2 bin tondan fazla üzümü tüketiciyle buluşturdu.

ZG Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, Alaşehirli üzüm üreticilerinin yaz başında ürünlerinin piyasaya sunulması amacıyla ZG Tarım ile yapmış oldukları iş birliği oldukça başarılı sonuç vererek hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü. ZG Tarım, tüm sezon boyunca 2 bin tondan fazla üzümü üreticiden peşin alarak en taze ve kaliteli şekilde tüketiciyle buluşturdu.

ZG Tarım, üreticilerden tedarik ettiği tarımsal ürünleri tedarik zincirini kısaltarak ve maliyetleri düşürerek "Tarladan Tabağa " stratejisi ile tüketiciye uygun fiyatlarla ulaştırmayı hedefliyor.

Üzüm bağlarından sofraya uzanan bu başarılı iş birliği vesilesiyle Alaşehir İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun tarafından üzüm üreticileri adına ZG Tarım'a teşekkür plaketi verildi.

