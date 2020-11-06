YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. ZG Tarım ile 2 bin tondan fazla üzüm tüketiciyle buluştu

ZG Tarım ile 2 bin tondan fazla üzüm tüketiciyle buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.11.2020 15:39 | Son Güncelleme

ZG Tarım ile 2 bin tondan fazla üzüm tüketiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki üzüm üreticileri, Ziraat Bankası’nın iştiraklerinden olan ZG Tarım Piyasaları AŞ ( ZG Tarım) ile yaptıkları iş birliğiyle sezon boyunca 2 bin tondan fazla üzümü tüketiciyle buluşturdu.

ZG Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, Alaşehirli üzüm üreticilerinin yaz başında ürünlerinin piyasaya sunulması amacıyla ZG Tarım ile yapmış oldukları iş birliği oldukça başarılı sonuç vererek hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü. ZG Tarım, tüm sezon boyunca 2 bin tondan fazla üzümü üreticiden peşin alarak en taze ve kaliteli şekilde tüketiciyle buluşturdu.

ZG Tarım, üreticilerden tedarik ettiği tarımsal ürünleri tedarik zincirini kısaltarak ve maliyetleri düşürerek "Tarladan Tabağa " stratejisi ile tüketiciye uygun fiyatlarla ulaştırmayı hedefliyor.

Üzüm bağlarından sofraya uzanan bu başarılı iş birliği vesilesiyle Alaşehir İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun tarafından üzüm üreticileri adına ZG Tarım'a teşekkür plaketi verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Sümbül Dağı karla kaplandı
Sümbül Dağı karla kaplandı
Yeni stadyum için proje ihalesi yapıldı
Yeni stadyum için proje ihalesi yapıldı
İhsaniyeliler İzmir için tek yürek oldu
İhsaniyeliler İzmir için tek yürek oldu
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:34
Öğle
12:53
İkindi
15:36
Akşam
18:02
Yatsı
19:23

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beşiktaş’ta etkinliklerle kutlanacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beşiktaş’ta etkinliklerle kutlanacak
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.