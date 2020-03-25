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Zifte yapışan köpek ve kaplumbağalar iki gün kurtarılmayı bekledi

MUĞLA HABERLERİ  | 25.03.2020 11:46 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kaza yapan kamyondan yola dökülen zifte yapışan köpek ve 5 kaplumbağa, iki gün sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Fethiye’nin Gerişburnu Mahallesi Tavşan Beleni mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada devrilen kamyonda bulunan sıcak asfalt yola döküldü.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kaza yapan kamyondan yola dökülen zifte yapışan köpek ve 5 kaplumbağa, iki gün sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye’nin Gerişburnu Mahallesi Tavşan Beleni mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada devrilen kamyonda bulunan sıcak asfalt yola döküldü. Bölgede dolaşan köpek ve 5 kaplumbağa, yoğun kıvamlı zifte yapışıp kaldı. Yol kenarındaki ziftte hareketsiz bir şekilde duran köpeği gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine zabıta ve itfaiye ekipleri geldi. Ziftin içinde yan yatmış durumdaki köpek ile 5 kaplumbağa, iş makinesinin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Veteriner hekim gözetiminde gerçekleştirilen çalışma sonucu kurtarılan hayvanların vücutlarının büyük bir bölümünün zift nedeniyle katılaşmış olduğu görüldü. Kurtarılan hayvanlar tedavileri için Fethiye ilçesindeki bir veterinere götürüldü.

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