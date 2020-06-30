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Zihinsel engeli bulunan kayıp genç bulundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kaybolan yüzde 50 zihinsel engelli 17 yaşındaki genç yaklaşık 14 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından sevindirici haber geldi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kaybolan yüzde 50 zihinsel engelli 17 yaşındaki genç yaklaşık 14 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından sevindirici haber geldi. Evinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta dayısı tarafından bulundu.
Olay, Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Kayıhan Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan yüzde 50 zihinsel engeli bulunan Sezer İncesu (17), ilçede yaşayan dayısının yanına gitti. Yaklaşık 3 aydır Gümüş Mahallesindeki dayısı Hasan Baysal ile birlikte yaşayan İncesu, kuzeni ile birlikte Yazır Mahallesinde gezintiye çıktı. Gece geç saatlerde kuzeni ile tartışan İncesu, Gümüş Mahallesi’ne dönmek için yola çıktı ve bir daha haber alınamadı. İncesu, akrabalarının ve komşularının evine gitmediği öğrenilmesi üzerine ailesi jandarmaya ihbarda bulundu. Engeli bulunduğundan dolayı kendini ifade edemediği belirtilen İncesu, için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İHH ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yaklaşık 14 saatlik çalışma devam ederken dayısı Hasan Baysal tarafından Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dedeçamı mevki yakınlarında yolda yürürken bulundu belirtildi. Evinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İncesu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik kameralarını incelediği gittiği istikametler yönünde detaylı arama çalışması yaptığı belirtildi.

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