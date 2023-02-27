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Zihinsel engelli çocuklarıyla balkondan atlayarak kurtuldu

27.02.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hataylı Selva Genç, depremde zihinsel engelli 2 çocuğuyla birlikte evlerinin 2. katının balkondan atlayarak hayatta kaldı. Evleri yıkılan kadın, şimdi çadırda evlatlarıyla hayata tutunup sıcak bir yuva özlemi kuruyor.

‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. Binlerce ev de deprem nedeniyle yıkılırken insanlar çadırkent ve konteyner kentlerde yaşamını sürdürüyor.
Depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay’da ise depremden kurtulan insanların hikayeleri yürekleri burkuyor.

Bu ailelerden birisi de Selva (60) ve Muhanna Genç (60) çifti. Çift, Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi’nde zihinsel engelli Dila (32) ve Ali (28) isimli çocuklarıyla hayatlarını sürdürürken 6 Şubat’ta felaketi yaşadı. 2 katlı müstakil evlerinin 2.katında oturan çift, ilk depremde evlerinin kolonlarının patlamasıyla kapılarını açamadıkları için çocuklarıyla birlikte balkondan atladı.
Öğle saatine kadar otomobillerinde kalan Genç ailesinin ikinci depremde ise evlerinin bir bölümü tamamen yıkıldı.
Şimdi çadırda kalan aile, zihinsel engelli çocuklarıyla yeni bir eve geçmenin özlemini kuruyor.

KENDİ CANIMI UNUTTUM”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Selva Genç, “Deprem günü çok kötüydü. Kendi canımı unuttum, çocuklarımı kurtarmanın telaşına düştüm. Önce ben atladım sonrada eşim çocukları bana attı. Çok kötüydü, her şey biran da oldu. Yıllardır oturduğum evim yerle bir oldu ikinci depremde” dedi.

“ALLAH ONLARI BANA BAĞIŞLADI”

Tek tesellisinin çocuklarına bir şey olmaması olduğunu belirten Genç, “Çocuklarımı kurtardığım için çok mutluyum. İyi ki onlara bir şey olmadı. Daha önce de 2 kez evlat acısı yaşamıştım. Allah onları bana bağışladı” diye konuştu.

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