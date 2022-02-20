YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Zihinsel engelli kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Zihinsel engelli kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

20.02.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zihinsel engelli kız kardeşini öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde zihinsel engelli kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), yakınlarınca evde ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ve jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemede, zihinsel engelli kadının kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Jandarma, olayla ilgili önce Ersoy'un yanında kaldığı ağabeyi R.T'nin kızları A.T. (14) ve E.T'yi (16), ardından da R.T. ve eşi G.T'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T, E.T. ve G.T. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. R.T. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Alman Seyahat Acentaları Birliğinden Diyarbakır'a ziyaretAlman Seyahat Acentaları Birliğinden Diyarbakır'a ziyaret
GÜNCELLEME - Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildiGÜNCELLEME - Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazar

İmsak
05:51
Sabah
07:16
Öğle
12:53
İkindi
15:51
Akşam
18:21
Yatsı
19:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Pazar

Atakan Bey Eczanesi
Ilkadim
Zümrüt Eczanesi
Ilkadim
Aynur Eczanesi
Canik
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Volkan Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Unutulmaz sahneyi anlattı! "Müjde'nin..."

Unutulmaz sahneyi anlattı! "Müjde'nin..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.