Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi

Oğlunu polis üniformasıyla görünce gözleri dolan Gönül Şahan, AA muhabirine, oğlunun çok mutlu olduğunu, kendisine unutulmaz bir an yaşatıldığını söyledi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Şahan, ilçedeki MOBESE kameralarını inceledi, polis telsiziyle bildirilen adrese ekip sevk etti.

Evladının polisleri çok sevdiğini aktaran Şahan "Allah her engelli ailesine böyle bir an tattırsın. Onur yatağa polis yeleğiyle giriyor. Uyanınca giyinip, kuşanıp ‘Mahalleyi beklemeye gidiyorum’ diyerek evden çıkıyor. Sokakta araçlarını yanlış park edenleri de uyarıyor. Bize verdiğiniz bu mutluluğu, bu gururu hiçbir kelimeyle anlatamam." dedi.

Şahan, oğlunun şehit haberlerinden etkilendiğini, şehit haberi aldığında namaz kılıp dua da ettiğini de söyledi.

Baba Turgut Şahan da evladına yapılan sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek polislere teşekkür etti.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü amiri Erol Evcil de böylesi güzel bir ana katkı sağladıkları için sevinçli olduklarını vurguladı.

Onur Şahan da polislerle birlikte keyifli bir zaman geçirdiği için mutlu olduğunu kaydetti.

