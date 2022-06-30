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Zihinsel engelli ressam genç 2. kişisel sergisini açtı

30.06.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'ün Göltepesi köyünde yaşayan, okulundaki görsel sanatlar öğretmeni tarafından yeteneği keşfedilen 15 yaşındaki Mahmut Koşunkartay, 4 yılda 120 soyut resim yaptı - Köyde açık alanlarda doğa ile baş başa duygularını resmeden Koşunkartay: - "İçimde ne varsa resimle ortaya çıkardım. Hayalim resim öğretmeni olmak"

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de öğretmeni tarafından resim yeteneği keşfedilerek, eğitimlerle kendisini geliştirilen zihinsel engelli 15 yaşındaki Mahmut Koşunkartay, soyut tablolarını açtığı sergilerde beğeniye sunuyor.

Bingöl'ün Göltepesi köyünde yaşayan ve doğuştan hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan Koşunkartay'ın resme olan yeteneğini, kaynaştırma öğrencisi olduğu Göltepesi Yeni Yerleşim İlk ve Ortaokulundaki görsel sanatlar öğretmeni Beyhan Korkulutaş 5. sınıftayken keşfetti.

Öğretmeninin bu alanda ilerlemesi için verdiği eğitimler sayesinde kendini günden güne geliştiren Koşunkartay, 4 yılda 120 resim yaptı.

Köyde açık alanlarda resim çalışmalarını yürüten Koşunkartay, hazırladığı tablolarla ikinci kişisel sergisini açtı.

Öğretmen Korkulutaş, yaz aylarında da Koşunkartay'a eğitim desteğini sürdürüyor.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde "Her Çocuk Özeldir" adıyla sergi açan Koşunkartay, beğeniye sunduğu resimleriyle ilgili ziyaretçilere bilgi veriyor.

- "Resimle hayattan kopmadım"

Mahmut Koşunkartay, AA muhabirine, resim tekniklerini öğrenebilmek için 4 yıldır çalıştığını söyledi.

Resim yapmanın kendisine iyi geldiğini ifade eden Koşunkartay, resim yapmayı çok sevdiğini belirtti.

Koşunkartay, "Resim hayat gibidir. Resimle hayattan kopmadım. İçimde ne varsa resimle ortaya çıkardım, başardım." dedi.

Resimlerini açtığı sergilerde beğeniye sunmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Koşunkartay, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel'in de sergiyi ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Koşunkartay, resimlerinin beğenilmesinin şevkini artırdığını belirterek, "Resimlerimi beğenmeleri için gereken çalışmayı yapacağım. Resimlerimi biriktirdim, gerçek bir sergi haline getirdim. Hayalim resim öğretmeni olmak." diye konuştu.

- "Resimler hayatının parçası haline geldi"

Görsel sanatlar öğretmeni Beyhan Korkulutaş da öğrencisiyle okuldaki destek eğitimi odasında tanıştığını ifade etti.

İlk derslerinde Koşunkartay'ın tarzından ve kullandığı renklerden çok etkilendiğini anlatan Korkulutaş, verdiği eğitimler ve taktiklerle öğrencisinin resme ilgisinin ve yatkınlığının arttığını aktardı.

Korkulutaş, Koşunkartay'ın resme çok yatkın, özel bir öğrenci olduğunu belirterek, "Resimler hayatının parçası haline geldi. Normal derslerinde bile resim yapıyor, atölyeden çıkmıyor. Sürekli bir şeyler öğrenme peşinde. Daha sonra farkındalık olsun ve böylesi özel öğrenciler için örnek olsun diye sergi açmaya karar verdik. Resim sergisi çok ilgi gördü. Mahmut'un gözündeki o mutluluğu görmek çok güzeldi. Mahmut'un bu alanda ilerlemesini ve ressam olmasını çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Korkulutaş, öğrencisinin resim sergisi açtıktan sonra yaşamının değiştiğini anlatarak, öğrencilerin artık ona "Ressam Mahmut" olarak baktığını aktardı.

Öğrencisinin mutluluğunun her şeye bedel olduğunu dile getiren Korkulutaş, "Hayatına renk ve ışık kattı. Ben de hayatına renk katmaktan çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Özel eğitim öğretmeni Zeynep Akkaya da öğrencisinin okulda çok sevildiğini belirterek, Mahmut'u okulun her köşesinde resim yaparken gördüklerini, ders aralarında arkadaşları gezip, koşarken Mahmut'un sürekli resim yaptığını aktardı.

- "Öğrencimiz olmasını istiyorum"

Serginin ziyaretçilerinden Güzel Sanatlar Lisesinde görsel sanatlar öğretmeni Emine Sönmez Demirpençe de resimleri çok beğendiğini, Mahmut Koşunkartay ile tanışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Öğrencimiz olmasını istiyorum. Bu sergi, öğrencilerimizin çalışmalarını sergilemesi için teşvik edici olur umarım." diyen Demirpençe, Koşunkartay'ın başarısının devamını diledi.

Ziyaretçilerden Zeki Koşan ise sergiyi ilgiyle gezdiğini aktararak, Mahmut Koşunkartay ile gurur duyduklarını ifade etti.

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