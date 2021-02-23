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Zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçiren müdür yardımcısı aranıyor

23.02.2021 18:55 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de kamu kurumunda görev yapan bir müdür yardımcısının zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçirdiği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir 7’nci İcra Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görevli olan Erkan K.’nın, zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçirdiği tespit edildi.

Eskişehir’de kamu kurumunda görev yapan bir müdür yardımcısının zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçirdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir 7’nci İcra Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görevli olan Erkan K.’nın, zimmetine 3 milyon 800 bin TL geçirdiği tespit edildi. Gerçekleşen zimmete para geçirme olayıyla ilgili Erkan K.’nın hesapları üzerinde bilirkişilerin inceleme yaptığı öğrenildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılan Erkan K. için yakalama kararı çıkarıldı.
Olayın şüphelisi Erkan K.’nın aranması devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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