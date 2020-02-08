YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Zimmetine para geçirip ortadan kaybolmuştu

Zimmetine para geçirip ortadan kaybolmuştu

YALOVA HABERLERİ  | 08.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

Yalova Belediyesine ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdikten sonra ortadan kaybolduğu iddia edilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Belediye Muhasebe Müdürlüğü çalışanı Denizli’de yakalandı.Edinilen bilgiye göre Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden R.E.

Yalova Belediyesine ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdikten sonra ortadan kaybolduğu iddia edilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Belediye Muhasebe Müdürlüğü çalışanı Denizli’de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi personellerinden R.E. birkaç gün boyunca hiçbir gerekçe göstermeyerek işe gelmedi. Telefonları vasıtası ile de şahısla iletişim kurulamadı. Bu kapsamda Muhasebe Servisi tarafından yapılan çalışma neticesinde R.E adlı şahsın belediyeye ait yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.
Harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yalova’daki otoparktan aracına binerek ilden ayrıldığı tespit edilen R.E.’yi takibe aldı. Güvenlik kamerası incelemelerinde R.E.’nin Denizli ilinde olduğu tespit edildi. Burada Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çalışma başlatan polis, R.E.’yi Denizli Otobüs Terminali’nde yakaladı. R.E.’nin Yalova’ya getirildikten sonra önce sorgulanacağı ardından da mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan kısa bir süre önce Yalova’da bir siteden değeri 1 milyon TL olan bir villa satın aldığı dile getirilen R.E.’nin bu villayı bankadan çektiği kredi ile aldığı da öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

Yalova Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
07:59
Öğle
13:22
İkindi
16:08
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Yalova Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Funda Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Çimen Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Tunç Eczanesi
Cinarcik
Şifa Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kanseri yenenlerin fotoğrafları umut oldu

Kanseri yenenlerin fotoğrafları umut oldu

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Yalova’da yarıyıl tatili başladı

Yalova’da yarıyıl tatili başladı

Öğrencilerden ‘Farklılığa Farkındalık Kat’ projesi

Öğrencilerden ‘Farklılığa Farkındalık Kat’ projesi

Yalova’da “torbacı” operasyonu

Yalova’da “torbacı” operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.