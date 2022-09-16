"Zincir" operasyonu kapsamında Muğla'da 5 zanlı yakalandı

Türkiye genelinde düzenlenen "Zincir" isimli kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Muğla'da da 5 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirilen "Zincir" isimli kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas ve Menteşe ilçelerindeki ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 100 litre kaçak ve sahte içki, Roma dönemine ait bronz kılıç, 9 bin 400 dolu makaron, 6 kilo kaçak tütün ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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