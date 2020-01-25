Zincirleme trafik kazasından yaralanmadan kurtuldular

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasından araç içindekiler yara almadan kurtuldu.
Oruç Reis Mahallesi Kayseri yolunda seyir halindeki Alper Ç. idaresindeki 80 DN 340 plakalı otomobil, Ahmet B. yönetimindeki 46 EL 302 plakalı otomobil, Gökhan U'nun kullandığı 46 KB 205 plakalı otomobil ve İbrahim U. idaresindeki 46 ABU 110 plakalı otomobiller çarpıştı.
4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 46 EL 302 plakalı kırmızı otomobil kaldırıma çıkarak kullanılamaz hale gelirken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum