YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Zincirleme trafik kazasından yaralanmadan kurtuldular

Zincirleme trafik kazasından yaralanmadan kurtuldular

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 25.01.2020 21:52 | Son Güncelleme

Zincirleme trafik kazasından yaralanmadan kurtuldular

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasından araç içindekiler yara almadan kurtuldu.

Oruç Reis Mahallesi Kayseri yolunda seyir halindeki Alper Ç. idaresindeki 80 DN 340 plakalı otomobil, Ahmet B. yönetimindeki 46 EL 302 plakalı otomobil, Gökhan U'nun kullandığı 46 KB 205 plakalı otomobil ve İbrahim U. idaresindeki 46 ABU 110 plakalı otomobiller çarpıştı.

4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 46 EL 302 plakalı kırmızı otomobil kaldırıma çıkarak kullanılamaz hale gelirken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Gönüllü gençler yetimleri sevindirdiGönüllü gençler yetimleri sevindirdi
Kahramanmaraş’a kickboks’tan 2 madalyaKahramanmaraş’a kickboks’tan 2 madalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza kurtuldular zincirleme

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtardan örnek bir hizmet

Muhtardan örnek bir hizmet

DOTED depremzedelere kapılarını açtı

DOTED depremzedelere kapılarını açtı

Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Sivrice'de 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Maltepe’den Elazığ’a yardım eli

Maltepe’den Elazığ’a yardım eli

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Hisarcık polisinden trafik uygulaması

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kaymakam Çiçek: "Köylülerimizin taleplerini yerine getirmek için çalışıyoruz"

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:10
Sabah
07:34
Öğle
12:50
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

Meral Eczanesi
Dulkadiroglu
Üzüm Eczanesi
Dulkadiroglu
Anadolu Eczanesi
Onikisubat
Çağrı Eczanesi
Onikisubat
Kaya Alp Eczanesi
Onikisubat
Paksoy Eczanesi
Onikisubat
Erden Eczanesi
Elbistan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Cüce çift iş istiyor

Cüce çift iş istiyor

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta

Rafadan Tayfa Göbeklitepe 31 Aralık’ta Kahramanmaraş’ta

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.