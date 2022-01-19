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Zincirsiz araçların Abant'a geçişine izin verilmiyor

19.01.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zincirsiz araçların Abant'a geçişine izin verilmiyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı kara yolunda zincirsiz araç geçişine müsaade edilmiyor.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Abant'ta kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kara yolunun Ömerler köyü mevkisinde kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler, zincirsiz araçların Abant'a geçişine izin vermedi.

Jandarma ekipleri, sürücülerin araçlarının lastiklerine zincir takmasına yardım etti.

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