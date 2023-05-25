Zindaşti davasında 12 sanığın dosyası ayrıldı

Kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile aralarında polislerin de yer aldığı sanıkların yargılanmasına devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Efkan Öveç, Cem Dursun, Fikret Fırat ve başka suçtan tutuklu sanık Turgay Dursun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"BENİM GÜCÜM ORHAN ÜNĞAN’DAN FAZLADIR, SOYUNU BURADAN KURUTURUM’’

Duruşmada savunmalar alındığı sırada söz alan sanık Efkan Öveç, ‘’Cem Dursun’un ve diğerlerinin bu dosya ile alakası yoktur. Bu benimle İlhan Ünğan arasında bir meseledir. Ayrıca benim gücüm Orhan Ünğan’dan fazladır. Orhan Ünğan’ın soyunu buradan kuruturum’’ ifadelerini kullandı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

12 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Cem Dursun ve Efkan Öveç’in de aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında araştırılacak başka hususun kalmadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına ve mütalaanın hazırlanması için dosyalarının Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar verdi. Heyet 12 sanığın içinde bulunan 5 sanığın ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçundan yargılanmalarının ana dosya üzerinden devam etmesine hükmetti. Sanıklar Cem Dursun ve Efkan Öveç’in tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, 6 sanığın adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, aralarında Naci Şerifi Zindaşti’nin de bulunduğu 5 sanığın haklarındaki yakalama kararının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheli Naci Şerifi Zindaşti’nin, 3 kişiyi ’tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçundan 3 yıldan 9 yıla, ’birden fazla kişiyle silahla tehdit’ suçundan 1 yıldan 2,5 yıla, ’silahla kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan 3 aydan 9 aya ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan da 2 yıldan 5 yıla olmak üzere toplam 6 yıl 3 aydan 17 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, şüpheli Ali Koçak’ın iki kişiyi ’tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ikişer kez, Ekrem Öztunç, İlker Dağlı, Tolga Hakan Ceyhan, Efkan Öveç ve Cem Dursun’un da aynı suçtan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, polis memurlarının da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ’örgüt üyeliği, örgüt adına suç işlemek’, ’suç üstlenme’, ’verileri aykırı olarak ele geçirme’, ’silahla tehdit ve görevi kötüye kullanma’ gibi suçlardan 9 ay ile 22 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapse mahkum edilmesi talep edildi.

