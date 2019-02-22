Zion Williamson ayakkabısı parçalanınca sakatlandı

ABD'nin gelecekteki yıldızı olarak gösterilen Zion Williamson isimli basketbolcu, ayakkabısının karşılaşma sırasında parçalanması nedeniyle sakatlandı.

Müsabakanın henüz 33'ncü saniyesinde yaşanan pozisyonda, Nike marka ayakkabının ikiye ayrıldığı görüldü. Kolej basketbolu mücadelesi sırasında yaşanan olayda sakatlanan Williamson, sahayı terk etmek zorunda kaldı.