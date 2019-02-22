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Zion Williamson ayakkabısı parçalanınca sakatlandı

BASKETBOL HABERLERİ  | 22.02.2019 20:10 | Son Güncelleme

ABD'nin gelecekteki yıldızı olarak gösterilen Zion Williamson isimli basketbolcu, ayakkabısının karşılaşma sırasında parçalanması nedeniyle sakatlandı. Yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini bildiren firmanın açıklaması hisselerinin sert bir şekilde düşmesine engel olamadı.

İşte yaşananlar...

Zion Williamson ayakkabısı parçalanınca sakatlandı

ABD'nin gelecekteki yıldızı olarak gösterilen Zion Williamson isimli basketbolcu, ayakkabısının karşılaşma sırasında parçalanması nedeniyle sakatlandı.

ABD'nin gelecekteki yıldızı olarak gösterilen Zion Williamson isimli basketbolcu, ayakkabısının karşılaşma sırasında parçalanması nedeniyle sakatlandı.

Müsabakanın henüz 33'ncü saniyesinde yaşanan pozisyonda, Nike marka ayakkabının ikiye ayrıldığı görüldü. Kolej basketbolu mücadelesi sırasında yaşanan olayda sakatlanan Williamson, sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Müsabakanın henüz 33'ncü saniyesinde yaşanan pozisyonda, Nike marka ayakkabının ikiye ayrıldığı görüldü. Kolej basketbolu mücadelesi sırasında yaşanan olayda sakatlanan Williamson, sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Takımın koçu, 18 yaşındaki yıldızın hafif bir diz burkulması yaşadığını söyledi. ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın da izlediği maç sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Takımın koçu, 18 yaşındaki yıldızın hafif bir diz burkulması yaşadığını söyledi. ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın da izlediği maç sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Williamson'ın Nike marka ayakkabısının parçalanmasına sosyal medyadan binlerce yorum gelirken, Nike firması açıklama yapmak zorunda kaldı.

Williamson'ın Nike marka ayakkabısının parçalanmasına sosyal medyadan binlerce yorum gelirken, Nike firması açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini bildiren firmanın açıklaması hisselerinin sert bir şekilde düşmesine engel olamadı.

Yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini bildiren firmanın açıklaması hisselerinin sert bir şekilde düşmesine engel olamadı.

Nike firmasının hisseleri bir günde 1.7 oranında düştü.

Nike firmasının hisseleri bir günde 1.7 oranında düştü.

Zion Williamson ayakkabısı parçalanınca sakatlandı

Zion Williamson ayakkabısı parçalanınca sakatlandı

Zion Williamson ayakkabısı parçalanınca sakatlandı

Zion Williamson ayakkabısı parçalanınca sakatlandı
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