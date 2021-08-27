Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, yarın Balıkesir'de yapılacak

Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, yarın Balıkesir'de düzenlenecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Erdek ilçesinin İlhanlar köyünde gerçekleştirilecek şampiyonaya 25 kulüpten 100 sporcu katılacak.

Organizasyonda bireysel puanlamada ilk 16'ya giren sporcular, ekim ayında yapılacak Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, şampiyonaya katılacak tüm kulüplere başarılar dileyerek, "Zıpkınla balık avı, su altı sporlarında son yıllarda öne çıkan branşlarımızdan biri oldu. Spor kulüplerimiz ve sporcularımızın başarısının, son yıllarda Avrupa üçüncülüğü gibi önemli bir yansımasını yaşadık. Organizasyona destek veren Balıkesir Valiliği, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri, Erdek Kaymakamlığı, Erdek Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Erdek Jandarma Komutanlığı, İlhanlar Köyü Muhtarlığı'na ve emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

