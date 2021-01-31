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Zıpkınla balık avına idari işlem

31.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Zıpkınla balık avına idari işlem

Samsun’un Çarşamba ilçesinde akü ve zıpkınla balık avı yapan bir kişiye jandarma ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesinde Yaycılar Mahallesi’nde bulunan çayda R.Ç.(17) isimli şahsın akü ve zıpkın ile balık avı yapması sebebiyle şahsa zıpkınla balık avlamaktan 1800 TL ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde akü ve zıpkınla balık avı yapan bir kişiye jandarma ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesinde Yaycılar Mahallesi’nde bulunan çayda R.Ç.(17) isimli şahsın akü ve zıpkın ile balık avı yapması sebebiyle şahsa zıpkınla balık avlamaktan 1800 TL ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine aykırılıktan idari işlem yapıldı. Şahsa toplamda 4 bin 950 TL para cezası kesildi.

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