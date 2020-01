Ziraat Bankası 2020'de de tarımdan enerjiye her alanda aktif olacak

Ziraat Bankası'nın 2020 stratejisinin; "Tarımdan enerjiye Türkiye için daha fazlası" olduğunu söyleyen Aydın, bankanın, ürün ve hizmetlerini üniversite öğrencilerinden en büyük firmalara kadar ülkenin her kesimini kapsayan geniş bir yelpazeye gerek dijital kanallar gerekse şube, ATM gibi konvansiyonel dağıtım kanallarıyla sunarak bankacılık faaliyetlerini yaygın olarak sürdürdüğünü ifade etti.

Aydın, Ziraat Finans Grubu'nun, ana banka dışında yurt içi ve yurt dışı şube, iştirak ve ortaklıklarıyla 20'ye yakın ülkede hizmet verdiğini belirtti.

Sektörde en yüksek özkaynağa sahip olan bankanın, sürdürülebilir verimliliği esas alarak hizmet verdiğinin altını çizen Aydın, kıt kaynakları seçici olarak daha fazla katma değer sağlayacak alanlara kanalize ederken, bunu uygun vade, faiz oranları ve diğer kredi koşullarıyla yaptıklarını vurguladı.

Aydın, geleceğe olumlu baktıklarını, karşılaşılan sorunların hızla atlatılacağına inançlarıyla öncü olduklarını anlattı.

Bu stratejiyle, hem ülke bilançosunu hem de müşteri ihtiyaç ve memnuniyetini ön planda tuttuklarını söyleyen Aydın, şöyle devam etti:

"Sektördeki her 3 TL'lik kredi artışının yaklaşık 1 TL'si Ziraat Bankası tarafından sağlandı. Bu katkı ile sektörün TL kredi stoğundan aldığımız pay yaklaşık yüzde 20 seviyesindedir. Bu da kullandırılmış olan her 5 TL kredinin yaklaşık 1 TL'sini Ziraat Bankası'nın sağlamış olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bankamız, sektörün kredi takip rasyosunun yaklaşık yarısı oranında olan takip rasyosu ile kredi kalite yönetimindeki etkinliğini de sürdürmektedir. Kullandırılmış olan her 3 TL konut kredisinin yaklaşık 1 TL'sini sağlayarak konut kredilerinde yüzde 31 pazar payına ulaştık. Bireysel ihtiyaçların finansmanında Birleştiren İhtiyaç Kredisi gibi ürünlerimizle bireylerin finansal sıkışıklığının aşılmasına önemli katkılarda bulunduk. Yaklaşık 250 bin kişiye 3 milyar TL'ye yakın finansman desteği sunduk."