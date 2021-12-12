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Ziraat Bankkart, Polonya yolcusu

12.12.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankkart, Polonya yolcusu

CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya temsilcisi Projekt ile karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik'i 3-0 yenerek ilk hafta sonunda liderliğe yerleşen Ziraat Bankkart, ikinci maçını deplasmanda Polonya'nın Projekt takımıyla oynayacak.

Ziraat Bankkart, 15 Aralık Çarşamba günü TSİ 22.30'da başlayacak maç için bugün İstanbul aktarmalı uçakla Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidecek.

Projekt ile Ziraat Bankkart arasındaki mücadeleyi Bogdan Raulentiu yönetecek. Rumen hakemin yardımcılığını ise Portekizli Vitor Alexandre yapacak.

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