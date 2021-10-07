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Ziraat Bankkart, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı aldı

07.10.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Ter Maat seçildi

Voleybolda Erkekler 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Spor Toto'yu 3-2 yenen Ziraat Bankkart kupasını aldı.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde kupayı kazanan Ziraat Bankkart'a kupasını Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ birlikte verdi. Oyunculara madalyaları ise Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş tarafından takıldı.

İkincilik ödülünü ise TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ile TVF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç, Spor Toto takımına verdi.

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Ter Maat oldu. Ter Maat ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.

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