Ziraat Bankkart'ta ikinci şampiyonluğun mutluluğu yaşanıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, çok mutlu olduklarını, oyuncularının bu şampiyonluk için yüreklerini ortaya koyduklarını söyledi.

Kavaz, play-off final serisinde son maçın ardından kupayı kaldırmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Ne desem az, bu çocuklar yüreklerini ortaya koydular, yaklaşık 2,5 aydır çok ciddi bir hazırlık dönemimiz oldu, kötü zamanlardan çıkmıştık, özverili oynadılar, sakat sakat antrenman yaptılar. Ne diyebilirim ki bütün her şey onların, bravo tebrik ediyorum, çok güzel duygular içerisindeyim. Şampiyonluk duygusun yarın belki daha fazla hissederim, şu an biraz değişik duygular yaşıyorum, herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üst üste ikinci kez takımın şampiyon olmasıyla ilgili de Kavaz, "Geçen sene yardımcı antrenördüm, bu sene Allah başantrenör olarak şampiyonluğu nasip etti." dedi.

Dün akşamdan beri heyecan içinde olduğunu ifade eden Kavaz, "En ufak bir şey dile getirmedim, aklımdaki tek şey son maçta iyi bir oyun sergileyebilmekti. Çünkü dillendirdiğim zaman nazar değeceğini düşünüyordum, dile getirmedim ama ufak ufak içimde kıpırtılar vardı." şeklinde konuştu.

Halkbank'ın son maçta öne geçtiği anlarda yaşadığı duygularla ilgili de Kavaz, "Normaldir, son kozlarıydı, bir şeyleri deneyeceklerdi ama bizim sakin kalmamız gerekiyordu, sakin kaldık ve bu sonuç çıktı ortaya." dedi.

- Arslan Ekşi: "Bu şampiyonluk bütün arkadaşlara, bütün ekibe armağan olsun"

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Ziraat Bankkart'ın kaptanı Arslan Ekşi de "Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Ziraat Bankkart'ta ikinci şampiyonluğum ama toplamda 15. şampiyonluğum. Buraya geldiğim için, bu kulübün değerini anladığım için çok mutluyum. İnşallah seneye Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir kadroyla, daha güçlü bir kadroyla daha yukarıları hedefliyoruz. Başkanımızdan sözünü aldık, inşallah bunu devam ettireceğiz." dedi.

Üst üste ikinci kez en değerli oyuncu ödülünün sahibi olmasıyla ilgili de Ekşi "MVP ödülü bana standart bir ödül ama iki sene üst üste almak da herhalde kolay olmuyor. Çok çalıştım ama bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, onlarla beraber başardık bunu. Zaten elimizde gördüğünüz kupa burada, inşallah bir sonraki sene üçüncü şampiyonluğu devam ettirelim. Yani '15 şampiyonluğum var' diyorum ama her defasında kazanmak istiyorum, kazanmak çok güzel bir duygu ama Halkbank'ı da yabana atmayalım Halkbank'daki arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Üç maçta da çok güzel maçlar oynandık, kazandık, mutluyuz." diye konuştu.

Şampiyonluk beklentilerine yönelik de Ekşi, "Sezonun başında bu takım şampiyonluk için kuruldu. Sezon içinde ciddi sorunlar yaşadık, hocamız gitti biliyorsunuz, kulübün de doğru bir karar verdiğini bu şampiyonluk da belli etti, hep beraber bir bütün olduk ve kazandık. Bu şampiyonluk bütün arkadaşlara, bütün ekibe armağan olsun." ifadelerini kullandı.

- Üstündağ: "Ziraat Bankkart biraz daha isteyen taraf oldu"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin Avrupa'da çok sert ve kaliteli bir lig olduğunu belirterek, "Bugün bu seri uzayabilirdi de ama 3-0'lık seriyle Ziraat Bankkart bu sezonun şampiyonu oldu. Ligin birinci normal etabını da Halkbank lider bitirdi. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi Ziraat Bankkart ve Halkbank takımları temsil edecekler, her iki takımı da Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelerinde başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde de kulüplerimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir." diye konuştu.

Lig şampiyonu ve ikincisi her iki takıma da tebrik eden Üstündağ, "Geçen yıl da Ziraat Bankkart şampiyon olmuştu, Halkbank da ligi lider bitirmişti. Şimdi bizim Efeler Ligi'ne baktığınızda küme düşen takımın dahi son hafta belli olduğunu gördük, bu demektir ki her an her takım her takımı yenecek güçte. Dolayısıyla böyle bir kalite olunca 'bu maçların da sonucu her şeyi ortaya çıkartabilir' demiştik. Neticede de Ziraat Bankkart biraz daha isteyen taraf oldu ve 3-0'lık bir seriyle şampiyonluğu elde etti, tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.