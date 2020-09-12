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Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TÜBİTAK’a demir attı

AYDIN HABERLERİ  | 12.09.2020 11:18 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencilerince 2020 yılı içerisinde Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencilerince 2020 yılı içerisinde Prof. Dr. Cafer Eken, Dr. Öğr. Üyesi Emre Sevindik, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Uysal’ın ve Dr. Öğr. Üyesi M. Kemal Avcı’nın danışmanlığında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sunulan 5 yeni proje daha desteklenmeye değer görüldü.
Prof. Dr. Cafer Eken danışmanlığında Engin Konur’un yürütücü olduğu “Clonostachys sp.’nin Buğday Kök ve Kök Boğazı Hastalığı Etmeni Bipolaris Sorokiniana’nin Biyolojik Mücadelesinde Kullanılma Potansiyelinin in vitro’da Araştırılması” ve Sezil Boyacı’nın yürütücü olduğu “Epicoccum nigrum’un Domates Erken Yanıklığı Hastalığı Etmeni Alternaria solani’nin Biyolojik Mücadelesinde Kullanılma Potansiyelinin in vitro’da Araştırılması’’ başlıklı projeler desteklenmeye değer görüldü.
Dr. Öğr. Üyesi Emre Sevindik’in danışmanlığında, Makbule Bozkurt’un yürütücü olduğu ‘’Aydın İlinde Yayılış Gösteren Dittrichia Viscosa (L). Greuter (Asteraceae) Popülasyonlarının Genetik Varyasyonunun Belirlenmesi’’ başlıklı proje ile Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Uysal’ın danışmanlığında, Merve Yılmaz’ın yürütücü olduğu “Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.) Genotipinden Elde Edilen Hipokotil Eksplantlarının in-vitro Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi” adlı proje desteklenmeye hak kazandı.
Dr. Öğr. Üyesi M. Kemal Avcı’nın danışmanlığında, Melisa Mutlu’nun yürütücü olduğu “Viral Pandemilerle Mücadelede Aşı Üretimi Sağlayacak Genomik ve Proteomik Konsensus Dizilerin Belirlenmesi ve In silico Karakterizasyonu” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek .
Proje danışmanı ve öğrencilerini tebrik eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, öğrencilere ve danışmanlara başarılarının devamını diledi. Desteklenen yeni projelerle beraber bir yıl içinde Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencilerinn, TÜBİTAK 2209-A kapsamında destek aldıkları proje sayısı 17’ye yükseldi.

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