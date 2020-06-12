Ziraat mühendisinin el uzattığı kadınların kaderi organik tarımla değişti

Organik ve sertifikalı ürünlerin aracısız tüketiciyle buluşturulması hedeflenen projede, çiftçiler ev ekonomilerine katkı sağlarken kadın üreticilerin de sosyalleşmesine ortam hazırlandı.

Atıl bir okulun tadilatını sağlayarak kooperatif kurulmasına öncülük eden ziraat mühendisi Bekyürek, okul çatısına yerleştirdikleri güneş enerjisi panelleriyle de enerji elde etmeye başladı.

Kadınlara destek için çıktığı yolda dernek kuran Bekyürek, organik tarım tekniklerini öğrettiği çiftçi kadınları hem üretici yaptı hem de iş sahibi olmalarına imkan sağladı.

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri’de 13 yıldır organik tarımla uğraşan yüksek ziraat mühendisi ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek, kendi tarlalarında organik tarım tekniklerini öğrettiği 15 kadın çiftçi yi iş sahibi yaptı.

Bekyürek, AA muhabirine, İzmir'de çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu, tütün ve pamuk tarlalarında geçirdiği çocukluğunda kadınlar için bir şeyler yapma hayalini uzun yıllar sonra gerçekleştirdiğini söyledi.

Kökeninde köy ve üretim olduğunu anlatan Bekyürek, üniversite eğitimi ile geçmiş yaşantısı arasında bağ kurduğunu ve mezuniyeti sonrası uzun yıllar sahada çalıştığını ifade etti.

Başkanı olduğu dernekle 2012 yılında 8 üreticiyle 80 dekar alanda organik tarım faaliyetlerine başladığını belirten Bekyürek, Kayseri'nin Bünyan ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde üretilen ürünlerin merkez Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'ndeki organik pazarda satılmasıyla da önemli bir adımı attıklarını aktardı.

Organik tarım alanlarını zamanla artırdıklarını vurgulayan Bekyürek, şu anda 50 üreticiyle 950 dekar alanda üretim gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

- "Kadını değiştirdiğinizde toplumu değiştiriyorsunuz"

Bekyürek, tüketici ve üreticiyi aracısız buluşturduklarını, işlenmiş ürünleri katma değeri yüksek hale dönüştürdüklerini aktararak şunları kaydetti: