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  4. Ziraat Mühendisleri Odasından Başkan Kurt’a ziyaret

Ziraat Mühendisleri Odasından Başkan Kurt’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odasının yeni seçilen Başkanı Muazzez Günay ve yönetim kurulu üyelerinden Çetin Toraman, Zeveaiddini Özcan, Şengil Büyükaksoy ile Genç Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Doğukan Gezer katıldı.

Ziraat Mühendisleri Odasından Başkan Kurt’a ziyaret

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.
Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odasının yeni seçilen Başkanı Muazzez Günay ve yönetim kurulu üyelerinden Çetin Toraman, Zeveaiddini Özcan, Şengil Büyükaksoy ile Genç Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Doğukan Gezer katıldı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulunda başkan seçilen Günay, Başkan Kurt’a çalışmaları hakkında bilgi verdi. Odunpazarı’nın yürüttüğü tarımsal çalışmaları takip ettiklerini belirten Günay, bu konuda işbirliği yapmak istediklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, günümüzde tarımsal üretimin çok önemli bir noktada olduğunu belirti. Bu konuda Odunpazarı Belediyesinin de çok hassas olduğunu kaydeden Başkan Kurt, gerçekleştirdikleri çalışmalarda çevreci bir bilinçle hareket ettiklerinin altını çizdi. Başkan Kurt, Muazzez Günay ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

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