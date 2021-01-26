YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Ziraat mühendislerine İzmit Çarşısı anlatıldı

Ziraat mühendislerine İzmit Çarşısı anlatıldı

26.01.2021 19:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ziraat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesini ziyaret ederek, ekonomik kalkınma için hayata geçirilecek olan İzmit Çarşısı projesi ile ilgili detaylı bilgi verdi.İzmit Belediyesi öncülüğü ve Good4Trust işbirliği ile hayata geçirilecek olan İzmit Çarşısının tanıtımı yapılmaya devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ziraat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesini ziyaret ederek, ekonomik kalkınma için hayata geçirilecek olan İzmit Çarşısı projesi ile ilgili detaylı bilgi verdi.

İzmit Belediyesi öncülüğü ve Good4Trust işbirliği ile hayata geçirilecek olan İzmit Çarşısının tanıtımı yapılmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet, 9 Şubat’ta açılışı gerçekleşecek olan İzmit Çarşısını tanıtmak için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı olarak faaliyet gösteren Ziraat Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Özgür Yılmaz ve yönetimini ziyaret etti.

"Dükkan açmanın bir ücreti yok"
Ziyarette konuşan Başkan Hürriyet, “Hem esnaf, hem üreticiler hem de tüketiciler için bir dijital platform hazırlığı içerisindeyiz. İzmit Çarşısı adını verdiğimiz bu platformda özellikle doğaya dost ürünlerin yer alması ve satış yapabilmesi yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak. Burada vatandaşlarımız İstanbul’dan ya da kent dışından alışveriş yapıyor. Biz de, ’neden esnafımız birbirinden alışveriş yapmasınlar?’ diye düşündük. Kısıtlama veya yüksek meblağlara tabi tutmadan ücretsiz bir şekilde üretici yararlansın istiyoruz. Dükkan açmanın bir ücreti yok. 3 ayrı formatta sadece yüzde 7, yüzde 5 ve yüzde 3 kesintilerin olabileceği bir sistem öngördük. Good4Trust uzun zamandır Almanya, Şili ve bazı Avrupa ülkelerinde örgütlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Kargolarla görüşmelerimiz de devam ediyor. Aynı gün içinde teslimat konusunda anlaşma için çalışmalarımız sürüyor. Banka güvenliği konusunda da iyzico ile anlaşma sağladık" ifadelerini kullandı.

"Ekonomiye büyük katkısı olacağına inanıyoruz"
Hürriyet, ziraat mühendislerinin üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, "9 Şubat’a kadar başvuruları almaya devam ediyoruz. Tabi ki nitelikli ürünler üreten ve doğaya dost üretim metotlarını kullanan üreticilerin şansı daha fazla olacak. Tabi bu uzun soluklu bir proje. Zamanla yerel ekonomiye büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Esnaf kendi dükkânında işini yaparken aynı zamanda 17 bin kullanıcısı olan bu platformda da vatandaşlara satış yapabilecek. Aynı zamanda reklamını da yapacak" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:18
İkindi
15:53
Akşam
18:17
Yatsı
19:39

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Şenem Eczanesi
Izmit
Santral Eczanesi
Izmit
Kübra Eczanesi
Izmit
Melek Eczanesi
Izmit
Demet Eczanesi
Korfez
Kent Eczanesi
Basiskele
Özlem Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Fethiye Caddesindeki ağaçlar budanacak

Fethiye Caddesindeki ağaçlar budanacak

Kocaeli'de 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kocaeli'de 200 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Körfez Belediyesi’nden Ağadere’ye yeni mescit ve tuvalet

Körfez Belediyesi’nden Ağadere’ye yeni mescit ve tuvalet

Körfez Belediyesi bin 950 kilo atık topladı

Körfez Belediyesi bin 950 kilo atık topladı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de kız arkadaşını darp görüntüsünü sosyal medyada paylaşan şüpheliye adli kontrol

GÜNCELLEME - Kocaeli'de kız arkadaşını darp görüntüsünü sosyal medyada paylaşan şüpheliye adli kontrol

Başiskelede diyetisyenlik hizmetleri online veriliyor

Başiskelede diyetisyenlik hizmetleri online veriliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.