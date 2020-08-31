YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu’ndan uyarı: İncire siyaset bulaştırmayın

Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu’ndan uyarı: İncire siyaset bulaştırmayın

AYDIN HABERLERİ  | 31.08.2020 11:00 | Son Güncelleme

Efeler Ziraat Odası Başkanı ve Aydın Ziraat Odalarrı İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, geçen yıl son yarım asrın en kaliteli inciri üretilmesine rağmen incir üreticisinin emeğinin karşılığını alamadığını belirterek “Artık kimse incire siyaset bulaştırmasın” dedi.Dünyada rakipsiz olduğumuz tek ürün incir olmasına karşın, aynı zamanda şifa niyetine tüketilen incirin üreticisinin emeğinin karşılığını almakta zorlandığını belirten Başkan Kendirlioğlu, sezon öncesi adeta sert çıktı.Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Geçen yıl son yarım asrın en kaliteli ve verimli yılı yaşandı.

Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu’ndan uyarı: İncire siyaset bulaştırmayın

Efeler Ziraat Odası Başkanı ve Aydın Ziraat Odalarrı İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, geçen yıl son yarım asrın en kaliteli inciri üretilmesine rağmen incir üreticisinin emeğinin karşılığını alamadığını belirterek “Artık kimse incire siyaset bulaştırmasın” dedi.
Dünyada rakipsiz olduğumuz tek ürün incir olmasına karşın, aynı zamanda şifa niyetine tüketilen incirin üreticisinin emeğinin karşılığını almakta zorlandığını belirten Başkan Kendirlioğlu, sezon öncesi adeta sert çıktı.
Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Geçen yıl son yarım asrın en kaliteli ve verimli yılı yaşandı. Bu sene ortalama bir şekilde ürün bekliyoruz. Rekolte çalışmaları son aşamaya geldi. Büyük bir kısmı ihraç olan incirin bu ihracattan yaklaşık 300 milyon dolar getirisi var. Korona virüs salgını nedeniyle bir yandan endişeli diğer yandan da umutluyuz. Endişemiz bu virüs salgının ihracata olumsuz etkisi olur mu? Umudumuz ise incirin bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyve olmasında dolayı virüse karşı tedavi amaçlı tüketilip talep patlaması olması” dedi.
Her zaman üreticinin yanında olduklarını ve geçen yıl yaşanan sıkıntıların bu yıl yaşanmaması için herkesin ağzını tutmasını isteyen Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Hiç kimse daha önceki yıllarda olduğu incir hakkında ahkam kesmesin. Bilen konuşsun bilmeyen sussun.
Aydın ekonomisi için değerli ve önemli olan incire siyaset bulaştırmayın. Üreticiler üzerinden kimse siyaset yapmasın. Kimse de menfaati adına konuşmasın” ifadelerini kullandı.

Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu’ndan uyarı: İncire siyaset bulaştırmayın

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Zafer Bayram’ında şehitlik unutulmadı
Zafer Bayram’ında şehitlik unutulmadı
Seçer, Kazanlı ve Adanalıoğlu’nu ziyaret etti
Seçer, Kazanlı ve Adanalıoğlu’nu ziyaret etti
Düğünlere korona denetimi
Düğünlere korona denetimi

Aydın Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:31
Öğle
13:14
İkindi
16:53
Akşam
19:47
Yatsı
21:07

Aydın Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Kemer Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Nihat Aydın Söke Gençlikspor’un Gönüllü Teknik Adamı Oldu
Nihat Aydın Söke Gençlikspor’un Gönüllü Teknik Adamı Oldu
Bu Da İncirli Dondurma
Bu Da İncirli Dondurma
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.