Ziraat Odası Başkanı Şahan: “Tütün üreticilerimiz rahatladı”

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, tütün yönetmeliğinin çıkmasıyla birlikte tütün üreticilerinin rahatladığını dile getirdi.

Tütün Yönetmeliği’nin 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Başkan Salih Şahan, yönetmelik en az 250 tütün üreticisiyle kurulacak kooperatifler yoluyla üretimi ve tüketimi kayıt altına alarak üretici mağduriyetlerinin giderilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Tütün Yönetmeliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, “Tütün Yönetmeliğinin yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile tütün üreticimiz rahatlamıştır. Yönetmelik tekelleşmeyi ve üreticinin alın terinin istismarını önleyecektir. Ayrıca yönetmeliğe göre kooperatif tesisleri daha uygun masrafla kurulacak, tesislerde kullanılacak makinalar ise yeni makine alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sarmalık kıyılmış tütün ile ilgili ilk etapta vergi boyutunun yüzde 40’a düşürülmesi ve tütün yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle yıllarca özlemini duyduğumuz engelleri aşmış durumdayız. Bundan sonra tesisin yapımı ve makinaların alımı için çabalarımızı sarf edeceğiz” dedi.

Tütün ile ilgili başka bir müjde de bulunan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Şahan, “2020 yılında Kanun teklifiyle TBMM’de kabul edilen tütün mamullerinde en az yüzde 30 yerli tütün kullanma zorunluluğu getirildi. Bu sayede ilimizde tütün üretimi daha da artacak, üreticimizle birlikte ilimize çok daha fazla katma değer sağlayacaktır. Kaçak olarak tabir edilen sarmalık kıyılmış tütünümüzü yasal zemine oturtabilmek için başta Kahta ve Çelikhan Ziraat Odası Başkanlarımız olmak üzere tüm ziraat odalarımız ve yereldeki sivil toplum kuruluşlarımızın destekleriyle önümüzdeki engelleri bir bir aştık. Bu engelleri aşmamızda en büyük katkı şüphesiz ki AK Parti Milletvekilimiz ve AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın oldu. Bu vesileyle kendisine ve diğer AK Parti Milletvekillerimize tüm çiftçilerimiz ve odalarımız adına şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

