YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Ziraat Odası Başkanı Tosuner, gübre fiyatlarında önlem alınmasını istedi

Ziraat Odası Başkanı Tosuner, gübre fiyatlarında önlem alınmasını istedi

29.01.2021 14:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ziraat Odası Başkanı Tosuner, gübre fiyatlarında önlem alınmasını istedi

Samsun Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bir yıl içerisinde yüzde yüz artış gösteren gübre fiyatlarına önlem alınmasını istedi.Bafra’da en verimli topraklarda tarım yaptıklarını söyleyen Başkan Tosuner, “Şu günlerde arpa, buğdayda, hububatta bütün ürünlerde gübre atma ve 2021 yılında yazlık sebzede ekim zamanları başlamak üzere.

Samsun Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, bir yıl içerisinde yüzde yüz artış gösteren gübre fiyatlarına önlem alınmasını istedi.
Bafra’da en verimli topraklarda tarım yaptıklarını söyleyen Başkan Tosuner, “Şu günlerde arpa, buğdayda, hububatta bütün ürünlerde gübre atma ve 2021 yılında yazlık sebzede ekim zamanları başlamak üzere. Ama maalesef 2020’nin birinci ayından 2020’nin on ikinci ayına kadar gübre fiyatlarında hesaplarımıza göre yüzde yüz bir artış var. Türkiye genelinde 6 tane gübre üreten fabrika var. Son yirmi beş günde dap gübresi 140 liradan 175 liraya, 28 çayır gübresi 70 liradan 100 liraya, 33 çayır gübresi 80 liradan 125 liraya, üre 120 liradan 150 liraya, 20-20 gübre 110 liradan 125 liraya, 20-20 süper gübre 120 liradan 135 liraya, 15’e 15 gübre 110 liradan 125 liraya çıktı. Üreticinin en fazla belini büken gübre. Biz mazot derken 2021 yılının ekim zamanları yaklaştığında bütün satış bayilerinden aldığımız bilgilere göre bu fiyatları yüzde 20, yüzde 40 artma sefasında olduklarını söyledi. Devletimizin bir an önce mevcut bu 6 çeşit gübre üreten fabrikalarla bir an önce toplantı yapıp, tarım yapan üreticilerimizin 1 yıl içinde yüzde yüz artış gösteren ve son bir ay içinde de yüzde 40 artışların sebebini bize anlatmalarını rica ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz tarımın ayakta kalması için bir an önce bu 6 fabrika sahipleriyle toplantı yapıp gübre artışlarını gündeme alıp fiyatlarının çiftçiye yansımasını istiyoruz. Çiftçimizin ayakta durması, tarımın da güçlü olması için bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:42
Öğle
12:53
İkindi
15:29
Akşam
17:54
Yatsı
19:16

Samsun Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Cedit Eczanesi
Ilkadim
Cem Eczanesi
Ilkadim
Tarhan Eczanesi
Ilkadim
Başak Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

OMÜ buluşuna patent tescili

OMÜ buluşuna patent tescili

Yarıyıl tatilinde çocukların göz sağlığını ihmal etmeyin

Yarıyıl tatilinde çocukların göz sağlığını ihmal etmeyin

Samsun’un ihracatı yüzde 11 arttı

Samsun’un ihracatı yüzde 11 arttı

Karantinada döneminde beslenme

Karantinada döneminde beslenme

Karantinada döneminde beslenme

Karantinada döneminde beslenme

19 Mayıs Belediyesi’nden öğrenciler için yeni bir yarışma daha

19 Mayıs Belediyesi’nden öğrenciler için yeni bir yarışma daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.