YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun eşleşmeleri belli oldu

04.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, GMG Kastamonuspor ile eşleşti

İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun kurası çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, kulüp temsilcileri ve federasyon yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde, bu turdan itibaren kupaya katılan 7 Süper Lig ekibi de yer aldı.

Toplam 68 takımın 18-19-20 Ekim tarihlerinde mücadele edeceği tek maç eleme sistemine göre oynanacak 3. eleme turunun eşleşmeleri şöyle:

Bitexen Giresunspor-Amasya FK

Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK

Ankaraspor-Pazarspor

Atakaş Hatayspor-Bitexen Düzcespor

Çorum FK-Esenler Erokspor

Kırşehir FK-İskenderunspor

Silahtaroğlu Vanspor FK-Elazığ Karakoçan FK

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor

Şanlıurfaspor-Karaman FK

Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor

Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor

Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK

Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor

Adanaspor-Orduspor 1967

Anagold 24 Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor

Galatasaray-GMG Kastamonuspor

Menemen FK-Bulvarspor

Buca 1928-Artvin Hopaspor

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor

Çaykur Rizespor-Boyabat 1868

Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor

Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler

Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970

Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor

Yılport Samsunspor-Muş 1984 Muşspor

Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor

Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK

Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu

Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor

Boluspor-Fethiyespor

Serik Belediyespor-Batman Petrolspor

Altay-Efeler 09

Gaziantep FK-Sarıyer

Adana Demirspor-Adıyaman FK

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak"İzmir'in 100'ü" adlı fotoğraf sergisi Folkart Gallery'de açılacak
Kırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildiKırklareli'nde trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi
Sakarya'da 14 yaşındaki kızın kaçırılmasına ilişkin 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandıSakarya'da 14 yaşındaki kızın kaçırılmasına ilişkin 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası futbol tff

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
12:58
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:09
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.