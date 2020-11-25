YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.: 1

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.11.2020 16:14 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda RH Bandırmaspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği’ne 0-1 yenilerek kupaya veda etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu xxx, İsmail Emre xxx, Emre Doğru xxx
RH Bandırmaspor: Zülküf Özer xx, Fırat Arıkan xx, Feyyaz Belen xx, Erkan Taşkıran xx, İshak Çakmak xx (Michel Landel dk. 46 xx), Doğan Can Davas xx, Ruben Rayos Serna xx (Franck Pote dk. 46 xx), Boray Onay Ergin x (Emir Halilovic dk. 46 x), Mert Ali Atakulu x (Gökay Güney dk 59 x), Lacina Traore ?, Hüseyin Arabacıoğlu x
Yedekler: Berat Satılmış
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Darıca Gençlerbirliği A.Ş.: Ali Alper Doğan xx, Berat Eyüpoğlu xx (Emre Alan dk. 63 x), Baha Kısacık xx (Ahmet Kutluer dk. 56 x), Selman Sevinç xx, Erdem Dikbasan xx (Furkan Akın dk. 85 ?), Metin Güler xx, Halil İbrahim Şagar xx, Yusuf Bildik xx, İbrahim Çağrı Oğuz xx (Onuray Köse dk. 56 x), Alperen Can xx (Samet Acar dk. 46 x), Nebi Tiryakioğlu xx
Yedekler: Hasan Göksu, Atakan Aybastı
Teknik Sorumlu: Ender Alkan
Gol: Nebi Tiryakioğlu (dk. 40) (Darıca Gençlerbirliği A.Ş.)
Sarı kartlar: Michel Landel (RH Bandırmaspor), Onuray Köse (Darıca Gençlerbirliği A.Ş.)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
06:29
Sabah
07:57
Öğle
13:00
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:17

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Buket Eczanesi
Merkez
Kepsutlu Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aras Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Çiğdem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.