YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 3 - Çankaya Futbol Kulübü: 0

Ziraat Türkiye Kupası: Belediye Derincespor: 3 - Çankaya Futbol Kulübü: 0

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim SahaHakemler: Ahmet Ecevit xx, Ali Gün xx, Hüseyin Sepetçioğlu xxBelediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xxx, Sercan Uslu xxx, Melih İnan xx (Arda Kürşat Kaya dk.

0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Saha
Hakemler: Ahmet Ecevit xx, Ali Gün xx, Hüseyin Sepetçioğlu xx
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xxx, Sercan Uslu xxx, Melih İnan xx (Arda Kürşat Kaya dk. 80 xx), Koray Baykara xxx, Mehmet Bağlı xxx, Muhammed Enes Yılmaz xxx (Mesut Can Tunalı dk. 90 xx), Tayfur Emre Yılmaz xx (Mehmet Tosun dk. 69 xx), Doğancan Aynacı xx (Rıdvan Aykan dk. 80 xx), Sinan Morgil xxx, Tayfun Kırca xxx (Gökhan Günel dk. 90 xx), Muhammet Fatih Yıldırım xx
Çankaya FK: Muhammed Geylani Özturan x, Metehan Civelek xx (Volkan Kesim dk. 70 xx), Yağızcan Erdem xx (Murat Batuhan Abdikoğlu dk. 79 x), Furkan Tütüncü xxx, Doğukan Delimehmet x (Cemre Atmaca dk. 46 xx), Ramazan Özcan xx, Yasin Öztop xx, Furkan Safi xx, Bilal Hallaçlar xx, Deniz Keskin xx, Miraç Can Doksanoğlu x
Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 25 ve 86), Mehmet Bağlı (dk. 90) (Belediye Derincespor)
Sarı Kartlar: Tayfur Emre Yılmaz (Belediye Derincespor), Muhammed Geylani Özturan (Çankaya Futbol Kulübü)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Karın ağrısı ile kanser hastalığı ortaya çıktı, kapalı yöntemle sağlığına kavuştu
Karın ağrısı ile kanser hastalığı ortaya çıktı, kapalı yöntemle sağlığına kavuştu

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:12
Öğle
12:50
İkindi
15:48
Akşam
18:17
Yatsı
19:36

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Anıl Eczanesi
Izmit
Can Eczanesi
Kartepe
Demet Eczanesi
Korfez
Menderes Eczanesi
Cayirova
Özbay Eczanesi
Golcuk
Sevil Eczanesi
Izmit
Hayal Eczanesi
Basiskele
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Sigara İzmariti Çocuk Parkını Kül Etti
Sigara İzmariti Çocuk Parkını Kül Etti
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.