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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu? Çeyrek final, yarı final maçları ne zaman? İşte Türkiye Kupası çeyrek finalistleri...

11.02.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri için bugün kura çekimi yapıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanması sonrası yapılan çekilişe ilişkin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu? Çeyrek final, yarı final maçları ne zaman? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye Kupası çeyrek finalistleri ve çekilişe ilişkin ayrıntılar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu? Çeyrek final, yarı final maçları ne zaman? İşte Türkiye Kupası çeyrek finalistleri...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri bugün yapılan çekiliş sonucunda belli oldu. 8 Süper Lig takımı çeyrek finale adını yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanması sonrası yapılan çekilişe ilişkin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu? Çeyrek final, yarı final maçları ne zaman? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Türkiye Kupası çeyrek finalistlerine ilişkin detaylar haberimizde.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu? Çeyrek final, yarı final maçları ne zaman? İşte Türkiye Kupası çeyrek finalistleri...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu? Çeyrek final, yarı final maçları ne zaman? İşte Türkiye Kupası çeyrek finalistleri...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı Final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak Yarı Final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

ZİRAAT TÜKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİSTLERİ

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor , Alanyaspor ve Beşiktaş adını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.

Çeyrek final karşılaşmaları tek maç, yarı final karşılaşmaları ise çift maç usulüyle oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 2

Fatih Karagümrük: 5 - Konyaspor: 4

Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1

Bandırmaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 4

Hatayspor: 0 - Antalyaspor: 2

Denizlispor: 1 - Trabzonspor: 2

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Penaltılarda 4-2)

Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (Penaltılarda 3-1)

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Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor Trabzonspor
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