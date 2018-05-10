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Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 10.05.2018 23:04 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından capsler patladı.

Son dönemin en çok konuşulan olayları, kupa finalinin capslerine konu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

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Teleset Mobilya Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından capsler, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o capsler...

Teleset Mobilya Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından capsler, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o capsler...
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Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri
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Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri
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Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri
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Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri
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Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri
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Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri
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Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri
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Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri
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Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri
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Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri
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