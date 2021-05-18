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Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar

18.05.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor, son oynadığı İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ilk 11'inden 9 değişiklikle sahaya çıktı - Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştığı Göztepe karşılaşmasının ilk 11'inden 2 farklı isimle final maçında yer aldı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı izledi - Her iki takımdan 250'şer taraftar karşılaşmayı takip etti

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşan Fraport TAV Antalyaspor, ligde son oynadığı İttifak Holding Konyaspor müsabakasının ilk 11'inden 9 değişiklikle sahaya çıktı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Fraport Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen Bünyamin Balcı ile Hakan Özmert, Beşiktaş karşısında da şans buldu. Antalya temsilcisi İttifak Holding Konyaspor müsabakasından önce oynadığı Trabzonspor karşısındaki ilk 11'le sahada yer aldı.

- Beşiktaş'ta 2 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın aynı statta Süper Lig'de şampiyonluklarını ilan ettikleri Göztepe maçından farklı olarak ilk 11'de 2 isme şans verdi.

Yalçın, kaleci Ersin Destanoğlu ve Gökhan Töre'nin yerine kaleci Utku Yuvakuran ile Necip Uysal'ı oynattı.

- İki takımdan 250'şer taraftar müsabakayı takip etti

Daha önce stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı duyurulan ancak İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs'ta yayımlanan ve 1 Haziran'a kadar sürecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi çerçevesinde iptal edilen karar sonrası final müsabakasında her iki takımdan 250'şer müsabakayı izledi.

Aras Kargo, final karşılaşmasının topunu TFF Riva tesislerinden teslim alarak Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na taşıdı. Maçın oynandığı topla Ziraat Türkiye Kupası'nı da stada getiren Aras Kargo, saha içi için özel olarak tasarlanan bir mini araçla başlama vuruşu için topu maçın hakemine teslim etti. Mini araç firmanın Instagram hesabı üzerinden maç esnasında düzenlediği bir yarışma ile takipçilerine hediye edilecek.

- Bakan Kasapoğlu da tribünde

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, final maçını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile protokol tribününden takip etti.

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