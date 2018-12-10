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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş programı belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 10.12.2018 18:35 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu rövanş maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, 18, 19 ve 20 Aralık'ta yapılacak 5 eleme turu rövanş müsabakalarının programı şöyle:

18 ARALIK SALI
13.00 1461 Trabzon-Ümraniyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.45 MKE Ankaragücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Stadı henüz belli değil)
15.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor (Balıkesir Atatürk)
17.00 Göztepe-Nazilli Belediyespor (Bornova)
19.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Galatasaray-Keçiörengücü (Türk Telekom)

19 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Boluspor (Van Atatürk)
13.45 Etimesgut Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Kahramanmaraşspor-Aytemiz Alanyaspor (12 Şubat)
17.00 Kasımpaşa-Menemen Belediyespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18.30 Kayserispor-Altay (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Trabzonspor-Sivas Belediyespor (Medical Park)

20 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)
13.45 Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor (Darıca İlçe)
18.00 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)
20.30 Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)

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Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Galatasaray

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