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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 30.01.2019 14:15 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor'un temsilcileri katıldı.

Kura çekimine Galatasaray'dan temsilci gelmedi.

Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa ve Trabzonspor, kurada seribaşı olarak yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.

İşte çeyrek final eşleşmeleri...

Akhisarspor - Kasımpaşa

Galatasaray - Hatayspor

Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

Trabzonspor - Ümraniyespor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Galatasaray - Hatayspor & Yeni Malatyaspor - Göztepe

Trabzonspor - Ümraniyespor & Akhisarspor - Kasımpaşa

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
FENEVBAHÇE NEDEN YOK BURDA ADAMLAR ANTRENMANLARI DRONLA TAKİP EDİYORLAR HAKSIZLIK DEĞİLMİ ONLARA NEDEN ALMADINIZ VALLAHA AYIP ETMİŞSİNİZ
kazanan takım kupayı fenere versin moral olur.
Dehsene kupa yine galatasaray alacak helal sanna cim bom
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