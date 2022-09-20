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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maç programı açıklandı

20.09.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maç programı açıklandı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27, 28 ve 29 Eylül'de oynanacak müsabakaların programı şöyle:

27 Eylül Salı:

13.00 İnegölspor-BC Group Ağrı 1970 (İnegöl İlçe)

14.30 Ankaraspor-Kepez Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

14.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Karaelmas Kemal Köksal)

15.00 Somaspor-Efeler 09 (Soma Atatürk)

15.00 Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Derince Belediyesi Doğal Çim Sahası)

17.30 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945 (Balıkesir Atatürk)

28 Eylül Çarşamba:

13.00 GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor (Kastamonu Gazi)

14.00 Adıyaman FK-Bartınspor (Adıyaman Atatürk)

14.00 Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor (Pazar İlçe)

14.30 Niğde Anadolu FK-Yomraspor (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.30 1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.30 Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Serik Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Serik İsmail Ogan)

14.30 Kırşehir Futbol-Kilis Belediyespor (Kırşehir Ahi)

14.30 Ankara Demirspor-Karaman FK (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Nazilli İlçe)

15.00 Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Çatalca İzzettin)

15.00 Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Kuşadasıspor-Bulvarspor (Özer Türk)

15.00 Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor (Sarıyer Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Uşakspor-Malatya Arguvanspor (Uşak 1 Eylül)

15.00 HES İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Zafer)

15.00 Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdare (Kırklareli Atatürk)

17.30 Şanlıurfaspor-Karşıyaka (Şanlıurfa 11 Nisan)

20.00 Bursaspor-Boyabat 1868 (M. Fehmi Gerçeker)

29 Eylül Perşembe:

14.00 Diyarbekirspor-Kars 36 (Diyarbakır)

15.00 Belediye Derincespor-Amasyaspor FK (Derince Belediyesi Doğan Çim Sahası)

17.00 Menemen FK-Bigaspor (Menemen İlçe)

20.00 Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor (Eskişehir Yeni)

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Ziraat Türkiye Kupası futbol maç programı

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