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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı

07.10.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı

İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7'si Spor Toto Süper Lig temsilcisi olmak üzere 68 takımın yer alacağı 3. eleme turunda maç programı şöyle:

18 Ekim Salı:

13.00 Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu (Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Altay-Efeler 09 (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Ankaraspor-Pazarspor (Stadı henüz açıklanmadı)

14.00 Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Mümin Özkasap)

15.00 Çaykur Rizespor-Boyabat 1868 (Çaykur Didi)

17.30 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Adana Demirspor-Adıyaman FK (Yeni Adana)

19 Ekim Çarşamba:

13.00 Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK (Kırklareli Atatürk)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor FK-Elazığ Karakoçan FK (Van Atatürk)

14.00 Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor (Yeni Buca)

14.00 Kırşehir FK-İskenderunspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor (13 Şubat Şehir)

14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Stadı henüz açıklanmadı)

14.00 Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)

14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor (Nazilli İlçe)

14.00 Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor (Gürsel Aksel)

14.00 Adanaspor-Orduspor 1967 (Yeni Adana)

14.00 Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Denizli Atatürk)

14.00 Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

14.00 Serik Belediyespor-Batman Petrolspor (Serik İsmail Ogan)

14.00 Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor (Aktepe)

14.00 Şanlıurfaspor-Karaman FK (Şanlıurfa 11 Nisan)

15.00 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

17.00 Yılport Samsunspor-Muş 1984 Muşspor (Yeni 19 Mayıs)

19.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor (Yeni Hatay)

21.00 Galatasaray-GMG Kastamonuspor (Nef)

20 Ekim Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK (Eryaman)

14.00 Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Menemen FK-Bulvarspor (Menemen İlçe)

15.00 Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970 (Yeni Malatya)

17.30 Bitexen Giresunspor-Amasya FK (Çotanak)

20.30 Gaziantep FK-Sarıyer (Kalyon)

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