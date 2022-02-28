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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

28.02.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları hafta içinde oynanacak.

Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.

Organizasyonda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

2 Mart Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

3 Mart Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

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