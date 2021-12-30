Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen ekipler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur karşılaşmaları tamamlandı ve son 16 turuna yükselen ekipler belli oldu.

Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Altaş Denizlispor ve Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa- Kocaelispor: 5-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor: 4-0

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-0

Trabzonspor-Beypiliç Boluspor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969: 5-0

Göztepe-Yılport Samsunspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-NasaDoge Menemenspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: 2-1

Fenerbahçe-Afjet Afyonspor: 2-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-3

Adana Demirspor-Ankaraspor: 3-2

Gaziantep FK- Bursaspor: 1-1 (Penaltılarda 5-4)

Galatasaray-Altaş Denizlispor: 3-3 (Penaltılarda 5-6)

Beşiktaş-Altay: 1-0



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