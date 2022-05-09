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  4. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşlarını yönetecek hakemler açıklandı

09.05.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşlarını yönetecek hakemler açıklandı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın ve 11 Mayıs Çarşamba günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.30 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

11 Mayıs Çarşamba:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

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