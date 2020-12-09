Zirai atık kutuları yedi mahalleye daha yerleştirildi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan geri dönüşüm hamlesi genişleyerek devam ediyor. Tarımda kullanılan kimyasal ilaçların ambalajlarının doğaya atılmasının önlenmesi için yürütülen proje kapsamında 7 kırsal mahalleye 10 zirai atık biriktirme kutusu daha yerleştirildi. Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Atmazsan Batmaz geri dönüşüm projesinin kırsal mahallelere yönelik ayağında daha önce bazı köylerde zirai ilaç atık biriktirme noktaları oluşturulmuştu. Eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile desteklenen projenin kapsamı, 7 mahalleye yerleştirilen 10 yeni zirai atık toplama kutusu ile genişletildi. Projenin tüm kırsal mahallelere yayılması için çalışmalar sürerken, Osmanlı, Kayı ve Karaevli mahallelerine 2 adet, Yağcı, Kılavuzlu, Husunlu ve Gazioğlu mahallelerine birer adet olmak üzere toplam 10 yeni zirai atık biriktirme kutusu yerleştirildi. Özel kafes ve kutularda ayrı olarak toplanan zirai ilaç ambalajları, özel araçlar ile alınarak imha ediliyor. Proje ile zirai atıklar nedeniyle yer üstü ve yer altı su kaynakları ile toprağın kirlenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

“Toprakta ve su kaynaklarında kirliliğe yol açıyor”

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Tarımsal ürün kayıplarına neden olan ve verimliliği düşüren zararlılar, hastalıklar ve yabancı otlar ile yapılan mücadelede en yaygın ve en pratik yöntem, zirai ilaç (pestisit) kullanımıdır. Uygulama sonrası pestisit ambalajlarında kalan pestisitler veya pestisit bulaşıklı kaplar ciddi çevresel sorunlara neden olmaktadır. Özellikle boş pestisit kaplarının/ambalajlarının yeniden bilinçsiz kullanımı ya da gıda ve su kabı olarak kullanımı çeşitli pestisit zehirlenmelerine neden olmaktadır. Ayrıca çevreye rastgele bırakılmış pestisit kapları toprakta ve su kaynaklarında kirlenmeye neden olabilir. Projemiz ile bu oluşan atıkların ayrı ve doğru şekilde biriktirilmesi için vatandaşlara gerekli bilgilendirme yapılarak atıkların ayrı toplanması için uygun imkânlar sunulmuştur. Ayrı toplanan atıkların kontrollü bertarafı ile zirai ambalajların oluşturmuş olduğu kirliliğin önüne geçmek en büyük amacımızdır” ifadelerine yer verildi.

