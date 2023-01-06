Zirai sulama sistemlerin çalan bir zanlı yakalandı

Yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yakakayı mahallesinde sürdürülen devriyesi esnasında, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Yapılan kontrolde araç içinde piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan zirai sulama sistemlerine ait 1 adet pik döküm glob vana, 1 adet çekvalf ve 1 adet tulumba ile ekipmanlarının olduğu belirlendi.

Bölgede yapılan araştırma neticesinde, ele geçirilen malzemelerin Tepebaşı ilçesi Beyazaltın Mahallesi Sulama Kooperatifine ait olduğu ve çalındığı belirlendi.

Malzemeler sulama kooperatifine teslim edilirken, ismi açıklanmayan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

