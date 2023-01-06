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Zirai sulama sistemlerin çalan bir zanlı yakalandı

06.01.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, piyasa değeri 15 bin lira olan zirai sulama sistemlerin çalan bir zanlı yakalanırken, ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yakakayı mahallesinde sürdürülen devriyesi esnasında, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Yapılan kontrolde araç içinde piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan zirai sulama sistemlerine ait 1 adet pik döküm glob vana, 1 adet çekvalf ve 1 adet tulumba ile ekipmanlarının olduğu belirlendi.

Bölgede yapılan araştırma neticesinde, ele geçirilen malzemelerin Tepebaşı ilçesi Beyazaltın Mahallesi Sulama Kooperatifine ait olduğu ve çalındığı belirlendi.

Malzemeler sulama kooperatifine teslim edilirken, ismi açıklanmayan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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