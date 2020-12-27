Zirvede gün batımı keyfini Kovid-19 da kaçıramadı

BEKİR BEKTAŞ - Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan bir teleferik firması, 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ağırladığı binlerce misafirini, zirvedeki gün batımının eşsiz manzarasına taşıdı.

Torosların en yüksek noktalarından biri olan 2 bin 365 rakımlı Tahtalı Dağı, Antalya'nın panoramik olarak izlenebileceği nadir alanlar arasında yer alıyor. Finike'den Manavgat'a kadar uzanan geniş bir alanı izleme imkanı sağlayan zirve, gün doğumu ve batımında ise adeta görsel şölen sunuyor.

Gökyüzünün maviliğinin, Torosların yeşili ve gün batımının kızıllığıyla buluştuğu eşsiz anlara şahit olmak isteyenler Olympos Teleferik ile Tahtalı Dağı'nın zirvesine taşınıyor.

Gün batımı özel seferleriyle zirveye ulaşan misafirler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Torosların zirvesinde akşam yemeği ve canlı müzik eşliğinde eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

- Beklentilerinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştılar

Olympos Teleferik Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Koyuncu, AA muhabirine, 2019'da 30 bini gün batımı turları kapsamında olmak üzere 350 bin kişiyi Tahtalı Dağı zirvesine taşıdıklarını bildirdi.