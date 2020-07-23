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Zirvede muhteşem konser

BURSA HABERLERİ  | 23.07.2020 09:53 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası ‘Gün Batımı’ yaz konserlerine Uludağ’ın zirvesinde başladı.Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün yaz konserleri kapsamında gerçekleştirdiği Gün Batımı Konserleri’nin ilki, Uludağ Bakacak Seyir Terasında gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası ‘Gün Batımı’ yaz konserlerine Uludağ’ın zirvesinde başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü’nün yaz konserleri kapsamında gerçekleştirdiği Gün Batımı Konserleri’nin ilki, Uludağ Bakacak Seyir Terasında gerçekleştirildi. Önceki akşam yapılan Uludağ’ın zirvesindeki konser, renkli anlara sahne olurken, bölgede kamp yapan ve Uludağ’a ziyarete gelen ziyaretçiler de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Renkli konser, Orkestra Şube Müdürlüğü’nün YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanırken müzikseverlerden tam not aldı. Muhteşem şehir manzarası ve bulutların arasında gerçekleştirilen etkinlikte konseri izleyenler de salgın sebebiyle sosyal mesafe kurallarına uyarak seslendirilen şarkılara alkışlarıyla eşlik etti.
İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde, Şef Murat Aydın’ın yönettiği bando ekibi, geçmişten günümüze hafızalara kazınmış unutulmaz yerli ve yabacı şarkılarla müzik ziyafeti verdi. Konserin ikinci bölümünde ise bando ekibi solistlerinden Ahmet Beceren, Aytek Yusuf Kaygısız ve Şef Murat Aydın en güzel parçaları Bursalılar için seslendirdi. Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Bandosu’nun ‘Gün Batımı’ konserleri Bursa’nın tüm ilçelerinde yaz boyunca devam edecek. Kentin doğal güzellikleri ile sanatın buluştuğu konserleri canlı izlemek ve tüm etkinliklerden haberdar olmak için ‘@bursaorkestra’ facebook, youtube, instagram ve twitter hesaplarını takip edebilirsiniz.

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