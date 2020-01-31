YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ziya Osman Saba, EYSAM’da anıldı

Ziya Osman Saba, EYSAM’da anıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Türk Edebiyatının unutulmaz isimlerinden, şair ve yazar Ziya Osman Saba, ölümünün 63.

Türk Edebiyatının unutulmaz isimlerinden, şair ve yazar Ziya Osman Saba, ölümünün 63. yılında Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Araştırma Merkezi’nde (EYSAM) anıldı.
Ziya Osman Saba’nın edebi yönü ve hayatı hakkında bilgiler veren araştırmacı-yazar Tahsin Yıldırım, usta yazarın Eyüp Sultan’a olan özel ilgisinden bahsetti. Ziya Osman Saba’nın şiirlerinde kullandığı imgelere de değinen Yıldırım, Ziya Osman Saba’nın şiirlerinde İslami motifleri estetik amaçlı kullandığını, içerikte yerli ve milli anlayışa bağlı kaldığını belirtti. Tahsin Yıldırım, "Sebil ve Güvercinler", "Geçen Zaman" ve "Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi" eserleriyle sevilen Saba’nın bilinmeyen yönlerini de örneklerle aktardı. Konferans sonunda Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan, Yıldırım’a, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına, üzerinde Eyüpsultan tasviri bulunan plaket verdi.

Ziya Osman saba kimdir
İstanbul’da 30 Mart 1910’da dünyaya gelen Ziya Osman Saba, yatılı olarak başladığı Galatasaray Lisesi’nden 1931 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ise 1936’da mezun oldu. Lise yıllarında şiir yazmaya başlayan şairin ilk şiiri 1927’de Servet-i Fünun dergisinde yayımlandı. Lise arkadaşları Yaşar Nabi, Sabri Esat, Cevdet Kudret, Vasfi Mahir, Muammer Lütfi ve Kenan Hulusi ile birlikte 1928’de "Yedi Meşale" isimli ortak kitap hazırladı. Daha sonra "Sebil ve Güvercinler", "Geçen Zaman" ve hikaye kitabı "Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi" okuyucuyla buluşan şair, Goncourt Kardeşler’den roman çevirileri de yaptı. Kadıköy’deki evinde 29 Ocak 1957’de kalp krizinden vefat eden ve 31 Ocak’ta Eyüpsultan’daki aile mezarlığında toprağa verilen Saba’nın "Nefes Almak" adlı şiir kitabı ile "Değişen İstanbul" hikaye kitabı vefatından sonra basıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:22
İkindi
16:01
Akşam
18:25
Yatsı
19:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.