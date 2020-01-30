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Ziyafet sofrası İnegöllüleri kahkahaya boğdu

BURSA HABERLERİ  | 30.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Ziyafet Sofrası’ isimli tek perdelik komedi oyunu, ilçe halkını kahkahaya boğdu.İnegöl Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinliklerinin finalini tiyatro gösterisiyle yaptı.

İnegöl Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Ziyafet Sofrası’ isimli tek perdelik komedi oyunu, ilçe halkını kahkahaya boğdu.
İnegöl Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinliklerinin finalini tiyatro gösterisiyle yaptı. Tiyatro Külliyen tarafından sahneye taşınan Ziyafet Sofrası isimli tek perdelik komedi oyunu, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde İnegöllülerle buluştu. Osman Nuri Topbaş’ın yazdığı ve yönetmenliğini Osman Doğan’ın yaptığı oyunu Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, meclis üyeleri ile siyasi parti temsilcileri de izledi. Oyuna ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. 90 dakikalık oyunun büyük bölümünde kahkahalar hava uçuşurken, gösteri izleyenlerden tam not aldı. Mehmet ve Ahmet isimli iki arkadaşın yeni bir hayatı tanımasının işlendiği Ziyafet Sofrası’nın oyuncularının performansı da göz doldurdu.
Oyunculara gösterdiği performanstan dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu akşam hem güldük, gülerken de düşündük. İnsan, hayatında farkında olmadan yaşarken yapmış olduğu ya da eksik kalan yönlerini değerli oyuncularımız sahnede biraz da mizahi boyutuyla bizlere gösterdi. İnşallah istifade etmek nasip olur hepimize. Vatandaşlarımıza da bu akşam bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Daha farklı tiyatro oyunlarını da farklı kültür sanat etkinliklerini de İnegöllüler ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Konuşma sonrası Başkan Taban oyunculara İnegöl’ü simgeleyen çini hediye etti.

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